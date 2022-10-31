Молдавия выдворяет сотрудника российского посольства

Молдавия объявила одного из сотрудников российского посольства в Кишиневе персоной нон грата. Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел и европейской интеграции страны сообщает ТАСС.

Причиной стало падение фрагментов ракеты на территории республики. В МИДЕИ отметили, что конфликт на Украине, в частности ракетные удары по территории соседней сраны, «продолжают наращивать риски в сфере безопасности, а граждане нашей страны все больше ощущают на себе разрушительные последствия войны».