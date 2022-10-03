Российский МИД исключил введение виз для украинцев

Россия не намерена вводить визовый режим для украинцев, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, таких планов нет», — ответил Иванов на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, с 1 июля 2022 года украинские власти запретили безвизовый въезд для граждан России. Руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак заявлял, что на усиление контроля есть «запрос общества». Президент Украины Владимир Зеленский также сообщал, что поручил Кабмину проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан для «противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.