Украина с 1 июля вводит визовый режим с Россией

Правительство Украины вводит визовый режим для жителей России с 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя офиса украинского лидера Андрея Ермака.

Это решение Ермак объяснил необходимостью усиления режима контроля за въездом граждан России на территорию Украины, добавив, что на это есть «запрос общества».

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что поручил Кабмину проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан для «противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.