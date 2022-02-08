Российский лыжник Терентьев завоевал бронзу в спринте на Олимпийских играх в Пекине
Лыжник олимпийской сборной России Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте коньковым ходом в Пекине.
Вторым к финишу пришел итальянец Федерико Пеллегрино, золото завоевал норвежец Йоханнес Клэбо.
Лыжные гонки. Спринт. Финал.
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06.
2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26.
3. Александр Терентьев (Россия) +1,31.
Стоит отметить, что Артем Мальцев, также пробившийся в финал, занял пятое место, а один из главных претендентов на золото из россиян Сергей Устюгов выбыл в полуфинале.
Эта медаль стала для олимпийской сборной России уже девятой в Пекине. Сейчас на счету нашей команды 2 золота, 3 серебра и 4 бронзы. В медальном зачете национальная сборная идет на пятом месте.
Напомним, ранее татарстанский сноубордист Вик Уайлд также завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе.