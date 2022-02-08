Российский лыжник Терентьев завоевал бронзу в спринте на Олимпийских играх в Пекине

Лыжник олимпийской сборной России Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте коньковым ходом в Пекине.

Вторым к финишу пришел итальянец Федерико Пеллегрино, золото завоевал норвежец Йоханнес Клэбо.

Лыжные гонки. Спринт. Финал.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06.

2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26.

3. Александр Терентьев (Россия) +1,31.

Стоит отметить, что Артем Мальцев, также пробившийся в финал, занял пятое место, а один из главных претендентов на золото из россиян Сергей Устюгов выбыл в полуфинале.

Эта медаль стала для олимпийской сборной России уже девятой в Пекине. Сейчас на счету нашей команды 2 золота, 3 серебра и 4 бронзы. В медальном зачете национальная сборная идет на пятом месте.

Напомним, ранее татарстанский сноубордист Вик Уайлд также завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе.