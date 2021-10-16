Российский киноэкипаж 17 октября вернется из космоса на минуту раньше

Посадка космического корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем на борту состоится 17 октября на минуту раньше, чем планировалось, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«По уточненным данным, расстыковка ожидается в 04:14 мск, включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса — в 06:41:46 мск и посадка спускаемого аппарата — в 07:35:42 мск в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган», — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Изначально посадка корабля планировалась на 07:36:35 по московскому времени на два километра ближе к Жезказгану.

5 октября первый в мире «киноэкипаж» из России отправился к Международной космической станции (МКС) для съемок исторического фильма «Вызов», который станет первой в мире кинолентой с профессиональными актерами, снятая в космосе.

На борту космического корабля находятся актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров.Съемочная группа находится на МКС уже почти 12 дней.