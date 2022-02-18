Российский фристайлист Сергей Ридзик выиграл бронзовую медаль в ски-кроссе на ОИ в Пекине
Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу в скай-кроссе на Олимпиаде в Пекине.
В большом финале российский спортсмен пришел к финишу третьим, уступив лишь главным фаворитам из Швейцарии: Райану Режесу – золото и Алексу Фива – серебро. Четвертое место занял фристайлист из Швеции Эрик Моберг.
Фристайл. Ски-кросс. Мужчины
1. Райан Режес (Швейцария).
2. Алекс Фива (Швейцария).
3. Сергей Ридзик (Россия).
Стоит отметить, что эта бронзовая медаль стала для российских олимпийцев в Пекине уже тринадцатой по счету. При этом в медальном зачете Россия идет лишь на девятом месте (5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей).
Напомним, ранее в Госдуме предложили наградить российскую фигуристку Камилу Валиеву правительственной наградой, несмотря на четвертое место на Олимпиаде в Пекине.