Российский фристайлист Илья Буров выиграл бронзовую медаль в акробатике на ОИ в Пекине

Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзу в лыжной акробатике на Олимпиаде – 2022 в Пекине.

Золотую медаль в главном финале выиграл китайский спортсмен Гуанпу Ци, серебро досталось украинцу Александру Абраменко.

Фристайл. Лыжная акробатика. Мужчины

1. Гуанпу Ци (Китай) – 129,00

2. Александр Абраменко (Украина) – 116,50

3. Илья Буров (Россия) – 114,93

Стоит отметить, что младший брат 30-летнего россиянина Максим Буров, действующий чемпион мира в лыжной акробатике сенсационно завершил участие на Олимпиаде на стадии квалификации.

Напомним, ранее российские биатлонистки (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина) завоевали серебряные медали в эстафете на Олимпиаде в Пекине.