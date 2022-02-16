Российский фристайлист Илья Буров выиграл бронзовую медаль в акробатике на ОИ в Пекине
Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзу в лыжной акробатике на Олимпиаде – 2022 в Пекине.
Золотую медаль в главном финале выиграл китайский спортсмен Гуанпу Ци, серебро досталось украинцу Александру Абраменко.
Фристайл. Лыжная акробатика. Мужчины
1. Гуанпу Ци (Китай) – 129,00
2. Александр Абраменко (Украина) – 116,50
3. Илья Буров (Россия) – 114,93
Стоит отметить, что младший брат 30-летнего россиянина Максим Буров, действующий чемпион мира в лыжной акробатике сенсационно завершил участие на Олимпиаде на стадии квалификации.
Напомним, ранее российские биатлонистки (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина) завоевали серебряные медали в эстафете на Олимпиаде в Пекине.