news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
16 февраля 2022  15:53
Дамир Садриев

Российский фристайлист Илья Буров выиграл бронзовую медаль в акробатике на ОИ в Пекине

news_top_970_100

Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзу в лыжной акробатике на Олимпиаде – 2022 в Пекине.

Золотую медаль в главном финале выиграл китайский спортсмен Гуанпу Ци, серебро досталось украинцу Александру Абраменко.

Фристайл. Лыжная акробатика. Мужчины

1. Гуанпу Ци (Китай) – 129,00
2. Александр Абраменко (Украина) – 116,50
3. Илья Буров (Россия) – 114,93

Стоит отметить, что младший брат 30-летнего россиянина Максим Буров, действующий чемпион мира в лыжной акробатике сенсационно завершил участие на Олимпиаде на стадии квалификации. 

Напомним, ранее российские биатлонистки (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина) завоевали серебряные медали в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

#Олимпиада-2022 #фристайл
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное