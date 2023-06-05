Российский фестиваль «Горький+» пополнил репертуар Казанского ТЮЗа двумя спектаклями

В Казанском ТЮЗе благодаря российскому фестивалю «Горький +», созданному и привезенному в этом году и в Казань актером Евгением Мироновым, появятся две новые постановки. Спектакли «Легкий человек» и «Мои университеты» станут продолжением режиссерской лаборатории под кураторством театроведа Олега Лоевского — доработкой эскизов, созданных за время фестиваля «Горький+» в Казани.

«Пока не можем определенно сказать даты введения спектаклей в наш репертуар. И даже то, в каком конкретно театральном сезоне они появятся, но в ближайших. Спектакль „Легкий человек” останется бродилкой по историческому центру Казани. Он охватывает улицы Гоголя, Горького, Лядской сад. Локация для спектакля „Моих университетов” пока не определена», — пояснили «Татар-информу» в Казанском ТЮЗе.

Фото предоставлено Казанским ТЮЗом

Эскиз спектакля «Легкий человек» во время лаборатории фестиваля «Горький+» поставил главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев. Это спектакль в популярном сейчас в театральной среде жанре променада, основанный на одноименном рассказе Максима Горького. Зрители пройдутся по историческому центру Казани вместе с неутомимым Сашкой, открывая для себя город глазами «легкого человека» — жадного до новых впечатлений, любви, удовольствий и самой жизни.

Эскиз «Моих университетов» поставил режиссер Тимур Кулов. В этой постановке зрители увидят совсем юного героя повести Максима Горького, который видит страну на пороге фундаментальных перемен. Персонажи этой истории связаны «незримой нитью» в единое полотно, влияя на глобальные события вокруг, но даже не догадываются об этом.

Фото предоставлено Казанским ТЮЗом

Театральные лаборатории Олега Лоевского были одними из множества мероприятий фестиваля «Горький+», который впервые проходил в Казани с 2 по 4 июня. Сам Максим Горький прожил когда-то в Казани четыре года. Следующей точкой фестиваля в этом году станет Нижний Новгород: здесь «Горький+» пройдет с 6 по 9 июля. В Москве, где и зародился фестиваль, «Горький+» в этом году намечен с 11 по 20 августа.

В программе фестиваля «Горький+» в Казани, как сообщал ранее «Татар-информ», был также спектакль-променад «Старуха Изергиль», который главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев поставил в прошлом году для фестиваля в Москве. В столице Татарстана присоединиться к действию постановки можно было 2 июня в Лядском саду.