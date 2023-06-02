От «Старухи Изергиль» до «Муть. Мухаджиры»: фестиваль «Горький+» заполнил театры Казани

Одной из постановок фестиваля стал спектакль-променад «Старуха Изергиль» по одноименному произведению Максима Горького

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Старуху Изергиль сыграла актриса московских мюзиклов Эльвина Мухутдинова

Площадками фестиваля «Горький+» в Казани станут Большой концертный зал имени Сайдашева, театры имени Камала, Качалова, Тинчурина и русский ТЮЗ. А также Национальная библиотека РТ, Национальный музей Татарстана, Музей Горького и Шаляпина, лекторий Присутственных мест Казанского Кремля и другие известные площадки Казани.

Одной из постановок фестиваля стал спектакль-променад «Старуха Изергиль» по одноименному произведению Максима Горького. Его поставил в прошлом году главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев. В этом году стать соучастниками спектакля-променада «Старуха Изергиль» смогли и казанцы. Действие развернулось в исторической части города, в Лядском садике на улице Горького. Участие бесплатное, достаточно было регистрации на сайте Казанского ТЮЗа.

Роли в постановке модного жанра «променад» исполнили московские актеры. Старуху Изергиль сыграла актриса мюзиклов Эльвина Мухутдинова Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Роли в постановке модного жанра «променад» исполнили московские актеры. Старуху Изергиль сыграла актриса мюзиклов Эльвина Мухутдинова, ей помогали артист театра имени Вахтангова Ян Гахарманов и актер театра имени Гоголя Марк Бурлай. В первый день фестиваля «Горький+» у артистов в программе четыре спектакля-променада в Лядском саду – в 12.00, 14.00, 17.00 и 19.00.

Общаясь со зрителями в интерактивной форме, вовлекая их в действие, артисты сначала кратко напоминают биографию Максима Горького, а после предлагают участникам променада выбрать свой путь: «жить с людьми и для людей», «жить с людьми, но для себя» или «жить вне людей и для себя». Одним из первых зрителей спектакля-променада «Старуха Изергиль» в Казани стала и директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.

Уже сегодня во внутреннем дворике Казанского ТЮЗа под открытым небом в 20.30 состоится спектакль «Бывшие люди». В Доме актера 2 и 3 июня тюзовцы также представят эскиз «Легкий человек» режиссера Радиона Букаева, а 3 и 4 июня в здании самого ТЮЗа состоится эскиз «Мои университеты» режиссера Тимура Кулова.

Общаясь со зрителями в интерактивной форме, вовлекая их в действие, артисты сначала кратко напоминают биографию Максима Горького Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сюрпризом для гостей станет новое прочтение стихов Горького

Официальное открытие фестиваля с участием Евгения Миронова состоится 2 июня в селе Красновидово – в филиале Музея Горького и Шаляпина, где гостям покажут спектакль-променад «Подлодочник».

В театре Качалова 2 и 3 июня намечена творческая лаборатория «Истории» под руководством Олега Лоевского. Здесь будут представлены спектакли «Однажды осенью» и «Убийцы». Вечером 2 июня в театре Камала пройдет спектакль «Муть. Мухаджиры», а ранее на площади перед театром состоялось театрализованное дефиле «Горький. Человек» от театрального художника, лауреата «Золотой маски» Виктории Севрюковой. В Татарской филармонии в этот вечер театр имени Моссовета покажет спектакль «Васса».

В Музее Горького и Шаляпина со 2 по 4 июня зрителей приглашают на саунд-перфо-спектакль «Призыв Горького» Петра Айду Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Музее Горького и Шаляпина со 2 по 4 июня зрителей приглашают на саунд-перфо-спектакль «Призыв Горького» Петра Айду (по два показа в день – в 18 и 20 часов). Там же 3 и 4 июня в 15 часов спектакль «Горький – детям».

В Большом концертном зале 3 июня пройдет симфоспектакль «Рождение человека», действующими лицами в котором станут и сам Евгений Миронов, а также Александра Урсуляк в сопровождении оркестра «Солисты Москвы» и дирижера Юрия Башмета.

Свой спектакль «Васса» покажет и театр имени Качалова – 3 июня. А театр имени Тинчурина представит премьеру «Татарин на дне» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Свой спектакль «Васса» покажет и театр имени Качалова – 3 июня. А театр имени Тинчурина представит премьеру «Татарин на дне». На площади перед театром имени Камала будет показан спектакль «Горький в Италии» в сопровождении оркестра театра. Национальный музей РТ 3 и 4 июня приглашает зрителей на премьеру спектакля «Солнце восходит» и на спектакль-концерт «Солнце над островом Капри». Во дворе Нацмузея в эти два дня с 12 до 17 часов будет работать ярмарка-буфет «Булки Горького».

На площади перед театром Камала 4 июня также намечен концерт с участием известных исполнителей и молодых музыкантов «Горький в музыке». Сюрпризом для гостей станет новое прочтение стихов Горького. На улице Баумана в дни фестиваля организована выставка «Казань времен Горького и Шаляпина», запланированы выступления уличных театров имени Горького. В парке «Черное озеро» в субботу и воскресенье, 3 и 4 июня, можно будет принять участие в соревнованиях «Горьковские городки», организованных совместно с Федерацией городошного спорта России. Здесь же 3 и 4 июня будет проходить парковая программа другого крупного мероприятия – «ПушкинФЕСТ».