Космонавты приняли участие в переписи населения, находясь на МКС

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров приняли участие во Всероссийской переписи населения на борту Международной космической станции, передает РИА Новости.

Члены экипажа ответили на вопросы о возрасте, гражданстве, владении языками, месте рождения, образовании и семейном статусе.

Опрос, который продлился чуть более десяти минут, провела заместитель начальника Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Галина Шевердова из Центра управления полетами.

Кроме того, экипаж записал видеообращение ко всем россиянам с призывом тоже поучаствовать в переписи.

Сейчас на МКС работает 66-я по счету экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке (командир станции).

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Ее участниками уже стали Президент РФ Владимир Путин, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Президент РТ Рустам Минниханов и многие другие.

Из-за введенных в стране коронавирусных ограничений Росстат продлил срок, в ходе которого можно переписаться онлайн на портале госуслуг, до 14 ноября.