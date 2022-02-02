Датские хоккеисты сдали положительные ПЦР-тесты: с ними летели биатлонисты из Норвегии

Хоккеисты сборной Дании Маттиас Асперуп и Ник Олесень сдали положительные ПЦР-тесты после прибытия на Олимпиаду в Пекин. Об этом сообщает норвежский портал nrk.no со ссылкой на пресс-службу датского Олимпийского комитета.

Как стало известно, в одном самолете с заразившимися хоккеистами из Дании летели также биатлонисты сборной Норвегии. О состоянии норвежцев на данный момент не сообщается.

Сборная Дании по хоккею попала в группу B, где 11 февраля встретится против сборной России.

Напомним, ранее стало известно, что предолимпийский матч между Швейцарией и Канадой отменен из-за коронавируса.