news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 20 ноября 2024 12:32

Российские войска освободили населенный пункт Ильинка в Донбассе

Скопировать ссылку

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Ильинка в Донбассе.

Как сообщают РИА Новости, подразделения группировки «Центр» за сутки отразили 12 контратак, украинская армия потеряла до 390 военнослужащих.

«Татар-информ» рассказывал, что российская армия освободила населенный пункт Новоселидовка в ДНР.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100