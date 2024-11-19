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Происшествия 19 ноября 2024 12:46

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Новоселидовка в ДНР

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Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Новоселидовка в ДНР.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики», - сообщили в Минобороны РФ.

«Татар-информ» рассказывал, что российская противовоздушная оборона за ночь уничтожила 59 украинских беспилотников.

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