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Российская армия взяла под контроль населенный пункт Новоселидовка в ДНР
Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Новоселидовка в ДНР.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики», - сообщили в Минобороны РФ.
«Татар-информ» рассказывал, что российская противовоздушная оборона за ночь уничтожила 59 украинских беспилотников.
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