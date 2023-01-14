Российские военные задействовали в бою модернизированные танки «Прорыв»

Во время проведения спецоперации на Херсонском направлении российские войска впервые задействовали модернизированный танк Т-90М «Прорыв». Боевые машины поразили цели по заранее установленным координатам, передает РИА Новости со ссылкой на военнослужащих.

За несколько месяцев применения танки «Прорыв» зарекомендовали себя как надежная и удобная машина, отмечает командир экипажа боевой машины Руслан. Из плюсов он выделяет надежную защищенность танка, усовершенствованные приборы наблюдения и возможность получать информацию от соседних танков, не выходя на связь.

«Просто пишу им координаты, подъезжаем туда и мы вместе работаем. У нас Т-90 подорвался на противотанковой мине, гусеницу не повредило, оторвало лишь каток и он своим ходом выбыл из зоны боевых действий, весь экипаж цел», — заявил командир.

Напомним, 12 января «Уралвагонзавод» отчитался об очередной поставке новейших танков Т-90М «Прорыв» Минобороны. На предприятии отмечали, что конвейеры по выпуску танков в Нижнем Тагиле работают круглосуточно.