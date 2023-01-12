Российские военные получили новую партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв»

«Уралвагонзавод» поставил Минобороны очередную партию новейших танков Т-90М «Прорыв». На танках установлена новая башня, динамическая защита нового поколения, новая пушка, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое, сообщается в телеграм-канале предприятия.

«[Танки] оснащены современной аппаратурой, которая позволяет экипажу танка эффективно поражать цели. УВЗ в срок выполнил поставленную по гособоронзаказу задачу», – отметил зампред Правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Т-90М — модернизированная версия основного боевого танка Т-90А. На предприятии подчеркнули, что конвейеры по выпуску танков в Нижнем Тагиле работают круглосуточно.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ближайшее время Вооруженные силы России расширят свой арсенал ударных средств. Меры для качественного обновления Вооруженных сил и повышения их боевых возможностей поручил принять Президент Владимир Путин.