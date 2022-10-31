Российские военные за сутки отбили четыре атаки ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины предприняли четыре попытки атаковать ротными тактическими группами населенные пункты Херсонской области. В их числе – села Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка и Зеленый Гай, заявили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, все попытки наступления ВСУ окончились неудачей.

«В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции», – подчеркнул официальный представитель МО Игорь Конашенков. По его словам, уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих и наемников, а также германская самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000.

Кроме того, в Херсонской области перехвачены в воздухе четыре снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также семь противорадиолокационных ракет HARM.

Перейти в наступление ВСУ пытались также на Красно-Лиманском направлении, все атаки отражены. В ходе боевых действий российскими войсками уничтожено более 170 украинских военнослужащих.

На Купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников, погибли 110 украинских военнослужащих.

На Донецком направлении подразделениями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих.

Также Минобороны РФ сообщило о продолжении ракетных ударов по системам военного управления и энергетики Украины.