Российские военные взяли под контроль Краснополье в ДНР, сообщил Рогов

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли сегодня под контроль населенные пункты Двуречье и Краснополье. Оба села находятся на территории ДНР, в районе Соледара, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ранее информацию о Двуречье сообщило Минобороны России, однако сведений о Краснополье в сводке не было.

«Штурмовые группы ЧВК „Вагнер“ полностью освободили Краснополье к северу от железнодорожной станции „Соль“», — говорится в телеграм-канале Рогова.