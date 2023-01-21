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Политика
21 января 2023  22:02

Российские военные взяли под контроль Краснополье в ДНР, сообщил Рогов

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Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли сегодня под контроль населенные пункты Двуречье и Краснополье. Оба села находятся на территории ДНР, в районе Соледара, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ранее информацию о Двуречье сообщило Минобороны России, однако сведений о Краснополье в сводке не было.

«Штурмовые группы ЧВК „Вагнер“ полностью освободили Краснополье к северу от железнодорожной станции „Соль“», — говорится в телеграм-канале Рогова.

#ДНР
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