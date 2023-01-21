Российские силы освободили Двуречье в ДНР

Российские вооруженные силы взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье», – сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что на данном направлении потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-20 и Д-30.