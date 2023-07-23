ВС РФ вновь ударили по объектам Одессы, где готовились теракты против России

Вооруженные силы России вновь нанесли удар по объектам в Одессе, готовились теракты против РФ с применением безэкипажных катеров. Об этом Минобороны РФ сообщило в сегодняшней сводке. По данным военного ведомства, на пораженных объектах находились также иностранные наемники.

Удар нанесен «высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования».

«Все спланированные к удару цели уничтожены», – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, по данным Минобороны, в течение суток Вооруженные силы Украины предприняли безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях, все они пресечены российкими военными.

Напомним, об ударах по объектам, где готовились террористические акты против России, Минобороны впервые сообщило 18 июля. В Кремле их назвали «ударами возмездия» за атаку украинских беспилотников по Крымскому мосту. 20 июля российские военные продолжили поражать объекты, на которых готовились теракты – сообщалось об ударах по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичёвска.