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ВС РФ вновь ударили по объектам Одессы, где готовились теракты против России
Вооруженные силы России вновь нанесли удар по объектам в Одессе, готовились теракты против РФ с применением безэкипажных катеров. Об этом Минобороны РФ сообщило в сегодняшней сводке. По данным военного ведомства, на пораженных объектах находились также иностранные наемники.
Удар нанесен «высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования».
«Все спланированные к удару цели уничтожены», – подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, по данным Минобороны, в течение суток Вооруженные силы Украины предприняли безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях, все они пресечены российкими военными.
Напомним, об ударах по объектам, где готовились террористические акты против России, Минобороны впервые сообщило 18 июля. В Кремле их назвали «ударами возмездия» за атаку украинских беспилотников по Крымскому мосту. 20 июля российские военные продолжили поражать объекты, на которых готовились теракты – сообщалось об ударах по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичёвска.
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