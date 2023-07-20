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Руc Тат
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Политика 20 июля 2023 14:31

Российские военные нанесли «удары возмездия» по военным объектам Одессы и Николаева

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Российские военные продолжили наносить «удары возмездия» по объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Сегодня ночью, по данным ведомства, ВС РФ ударили по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичёвска.

Удар военные нанесли «высокоточным оружием морского и воздушного базирования», сообщается в сегодняшней сводке. Кроме того, в районе Николаева уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении ведомства.

Также в Минобороны сообщили, что в течение суток Вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступлений на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Так, только на Донецком направлении российские военные отразили 16 атак, сообщает ведомство.

Напомним, 18 июля Минобороны также сообщило об ударах по объектам, где готовились террористические акты против России, в том числе – по судоремонтному заводу в районе Одессы. В Кремле обстрелы назвали «ударами возмездия» за атаку украинских беспилотников по Крымскому мосту. В результате теракта тогда погибла семейная пара, а их несовершеннолетняя дочь тяжело ранена.

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