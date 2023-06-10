Российские военные сорвали попытку атаки двух украинских штурмовых групп

ВС России предотвратили наступление штурмовых групп двух украинских бригад в районе Торского и Серебрянского лесничества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука.

«Ударами артиллерии и армейской авиации группировки войск сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады украинских войск», — доложил Савчук.

Накануне Президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины началось, о чем свидетельствует применение стратегических резервов.