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Российские военные сорвали попытку атаки двух украинских штурмовых групп
ВС России предотвратили наступление штурмовых групп двух украинских бригад в районе Торского и Серебрянского лесничества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука.
«Ударами артиллерии и армейской авиации группировки войск сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады украинских войск», — доложил Савчук.
Накануне Президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины началось, о чем свидетельствует применение стратегических резервов.
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