Российские военные продолжают наступление на Донецком направлении

На Донецком направлении в ходе спецоперации российские военные продолжают наступление, сообщили в Минобороны РФ. За сутки на этом направлении, по данным ведомства, потери ВСУ превысили сотню военных.

На Краснолиманском направлении, по словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, ВС РФ нанесли удары по двум штурмовым отрядам противника и скоплениям живой силы. В результате оказались уничтожены пять диверсионных групп. «Всего на данном направлении потери противника за сутки составили более 150-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три пикапа», – доложил Конашенков.

В Харьковской области, по данным МО РФ, уничтожена диверсионно-разведывательная группа. Всего на Купянском направлении за сутки погибли более 40 украинских военных, заявил Конашенков.

На Южнодонецком направлении украинские войска предпринимали попытки контратак, однако были отброшены на исходные позиции, погибли более 180 служащих ВСУ, говорится в сегодняшней сводке Минобороны РФ. Кроме того, в районе Краматорска в ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наемников, а также другое вооружение.

Накануне в военном ведомстве уже сообщали, что российские военные наступают на Донецком направлении.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.