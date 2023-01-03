Минобороны заявило о наступлении российских войск и ударам по позициям ВСУ

Российские войска наступают на Донецком направлении, заявили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, Вооруженные силы РФ нанесли удары по ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях.

Сообщается также, что на Краснолиманском напарвлении по четырем штурмовым отрядам нанесены удары, потери ВСУ составили более 120 военных убитыми и ранеными.

Ранее в Госдуме заявили, что если Россия и готовит новое наступление, то об этом «никто не знает» раньше времени. Подготовку наступления анонсировал бывший командир полка «Азов»* Максим Жорин.

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