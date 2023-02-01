Российские военные практически окружили Артемовск с трех сторон

ВС России продолжают выбивать противника с позиций под Артемовском. На сегодня город практически окружен с трех сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на полковника ЛНР Виталия Киселева.

«Артемовск практически „обняли“ с трех сторон, идет интенсивное выбивание противника <...>», – заметил военный.

По его словам, на это направление перебрасываются подразделения ВСУ со стороны Краматорска, Славянска и Часова Яра. Чтобы завершить окружение города, заметил военный, ВС РФ важно перерезать цепочки снабжения противника.

Под городом идут ожесточенные бои. Как ранее сообщал «Татар-информ», сейчас перед украинским командованием стоит выбор, оставить Артемовск или Часов Яр.