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Ру Тат
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Политика
1 февраля 2023  08:54

Российские военные практически окружили Артемовск с трех сторон

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ВС России продолжают выбивать противника с позиций под Артемовском. На сегодня город практически окружен с трех сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на полковника ЛНР Виталия Киселева.

«Артемовск практически „обняли“ с трех сторон, идет интенсивное выбивание противника <...>», – заметил военный.

По его словам, на это направление перебрасываются подразделения ВСУ со стороны Краматорска, Славянска и Часова Яра. Чтобы завершить окружение города, заметил военный, ВС РФ важно перерезать цепочки снабжения противника.

Под городом идут ожесточенные бои. Как ранее сообщал «Татар-информ», сейчас перед украинским командованием стоит выбор, оставить Артемовск или Часов Яр.

#спецоперация на Украине
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