Шойгу заявил о расширении арсенала ударных средств ВС и развитии ядерной триады

В ближайшее время Вооруженные силы России расширят свой арсенал ударных средств, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. В частности, по его словам, планируется повысить боевые возможности Воздушно-космических сил, в том числе работу истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО.

«Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — добавил министр, тезисы выступления которого опубликовало Минобороны РФ.

Он напомнил, что Президент Владимир Путин поручил принять меры для качественного обновления Вооруженных сил и повышения их боевых возможностей. Для этого, по его словам, нужно постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий российских группировок на Украине и в Сирии, на основе чего составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники. «Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы», — подчеркнул Шойгу.

В планах также усовершенствовать стоящие на вооружении беспилотники, систему управления и связи, для чего предполагается использовать технологии искусственного интеллекта.