Российские военные показали использование БПЛА «Ланцет» против комплекса ПВО

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил пусковую установку украинского зенитно-ракетного комплекса ПВО С-300 на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Агентство замечает, что на оказавшейся в его распоряжении аэровидеосъемке зафиксировано, как после попадания дрона-камикадзе детонирует боекомплект комплекса.

Судя по всему, это же видео публикуют и некоторые Telegram-каналы. По нему затруднительно идентифицировать, какая именно разновидность ЗРК С-300 была поражена.

При этом Telegram-каналы утверждают, что используется российский беспилотник «Ланцет-3». Они также приводят ролик, на котором запечатлено нанесение удара по ЗРК «Бук-М1». Отсутствие детонации боекомплекта заставляет предполагать, что речь идет о макете комплекса ПВО.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Министерство обороны РФ впервые опубликовало видео применения модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» в зоне специальной военной операции на Украине.

«Ланцет» — барражирующий дрон-камикадзе, разработанный компанией ZALA AERO в инициативном порядке. Масса боевой части равняется 3 килограммам. По данным разработчика, продолжительность полета составляет до 40 минут, а максимальная скорость — 110 км/ч.