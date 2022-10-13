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Ру Тат
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Политика
13 октября 2022  17:57

Минобороны впервые показало применение модернизированного БПЛА «Ланцет» на Украине

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Министерство обороны РФ впервые опубликовало видео применения модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» в зоне специальной военной операции на Украине. 

На кадрах видно, как самонаводящийся дрон подлетает к стоящему на обочине внедорожнику, вокруг которого стоят украинские солдаты. Затем показывается район цели, снятый с другого БПЛА, где тот же автомобиль видно с верхнего ракурса. Потом сбоку к машине подлетает «Ланцет» и взрывает ее. Впрочем, военные успевают заметить беспилотник-камикадзе и разбежаться.

По информации Минобороны РФ, в результате применения «Ланцетов» было уничтожено несколько украинских танков, самоходных артиллерийских установок и колесных машин, в том числе производства стран НАТО.

#Минобороны #спецоперация на Украине
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