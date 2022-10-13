Минобороны впервые показало применение модернизированного БПЛА «Ланцет» на Украине

Министерство обороны РФ впервые опубликовало видео применения модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» в зоне специальной военной операции на Украине.

На кадрах видно, как самонаводящийся дрон подлетает к стоящему на обочине внедорожнику, вокруг которого стоят украинские солдаты. Затем показывается район цели, снятый с другого БПЛА, где тот же автомобиль видно с верхнего ракурса. Потом сбоку к машине подлетает «Ланцет» и взрывает ее. Впрочем, военные успевают заметить беспилотник-камикадзе и разбежаться.

По информации Минобороны РФ, в результате применения «Ланцетов» было уничтожено несколько украинских танков, самоходных артиллерийских установок и колесных машин, в том числе производства стран НАТО.