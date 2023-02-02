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Политика
2 февраля 2023  20:51

Российские военные перебили пути снабжения ВСУ в районе Угледара

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Российские военные продолжают атаковать противника в районе Угледара в ДНР. Так, сегодня им удалось перебить несколько трасс, по котором ВСУ получали подкрепление техникой и живой силой. Об этом в эфире Первого канала рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В Угледаре перебиты несколько основных трасс, по которым ведется подвоз боеприпасов, живой силы противника. Наши ребята атакуют», — заявил он.

Ранее Минобороны сообщало, что ВС России удалось занять более выгодные позиции в районе Угледара.

#ДНР #спецоперация
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