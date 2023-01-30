Минобороны: Российские военные заняли более выгодные рубежи в районе Угледара

Российским военным в прошедшие сутки удалось занять более выгодные позиции в районе Угледара в Донецкой народной республике (ДНР), заявили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжают успешное наступление.

В районе Угледара российские военные нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ, сообщил официальный представитель МО Игорь Конашенков. Также, по его словам, атакованы позиции 102-й бригады теробороны ВСУ в районе Успеновки в Запорожье.

Врио ДНР Денис Пушилин сегодня сообщил, что российские войска продолжают продвижение в Угледаре и уже закрепились в восточной части города. При этом, по его словам, украинские военные также не отступают, и с учетом большого количества промышленных объектов и высотных сооружений предполагается их сопротивление.

Напомним, 24 февраля будет год, как Россия проводит на Украине военную спецоперацию – о ее начале в этот день в 2022 году объявил Президент Владимир Путин.