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Российские военные освободили поселок Ласточкино под Авдеевкой
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ласточкино. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что противник потерял до 410-ти военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30.
«Татар-информ» сообщал, что Вооруженные силы России 20 февраля смогли занять более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении. Также российская армия отразила семь контратак ВСУ, в результате которых украинская сторона лишилась около 450 военных.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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