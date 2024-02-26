Российские военные освободили поселок Ласточкино под Авдеевкой

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ласточкино. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что противник потерял до 410-ти военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30.

«Татар-информ» сообщал, что Вооруженные силы России 20 февраля смогли занять более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении. Также российская армия отразила семь контратак ВСУ, в результате которых украинская сторона лишилась около 450 военных.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.