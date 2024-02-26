news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 26 февраля 2024 14:02

Российские военные освободили поселок Ласточкино под Авдеевкой

Скопировать ссылку

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ласточкино. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что противник потерял до 410-ти военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30.

«Татар-информ» сообщал, что Вооруженные силы России 20 февраля смогли занять более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении. Также российская армия отразила семь контратак ВСУ, в результате которых украинская сторона лишилась около 450 военных.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100