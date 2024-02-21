Российские войска заняли выгодные позиции на авдеевском направлении

Вооруженные силы России 20 февраля смогли занять более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении. Также российская армия отразила семь контратак ВСУ, в результате которых украинская сторона лишилась около 450 военных.

Теперь выгодное положение в той местности занимают подразделения группировки войск «Центр». Поражения от них понесли войска и техники 24-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ. Отражение атак прошли в районах Розовки и Водяном, Ласточкино, Кирово и Первомайское (ДНР), пишет ТАСС.

Отмечается, что противник также потерял танк, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, пять авто, реактивную систему залпового огня «Град» и гаубицу Д-30.