Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина», – отметили в ведомстве.

«Татар-информ» рассказывал, что ВС РФ выбили украинских военных из поселка Бурлацкое у административной границы Донецкой Народной Республики и Запорожской области.