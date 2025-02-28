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СВО 28 февраля 2025 12:47

Российские военные освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области

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Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина», – отметили в ведомстве.

«Татар-информ» рассказывал, что ВС РФ выбили украинских военных из поселка Бурлацкое у административной границы Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

#СВО #российская армия
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