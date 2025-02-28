Российская армия выбила противника из запорожского села Бурлацкое

Вооруженные силы Российской Федерации выбили украинских военных из поселка Бурлацкое у административной границы Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Как сообщает ТАСС, в населенном пункте идет зачистка. Российские подразделения быстро продвигаются на этом участке линии боевого соприкосновения - они начали бои за освобождение этого населенного пункта накануне.

«Татар-информ» расказывал, что российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника за ночь над пятью регионами России.