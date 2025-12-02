news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 2 декабря 2025 13:22

Российские военные освободили два населенных пункта в Запорожской области

Читайте нас в
Телеграм

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Восток" активными действиями освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области», — ответили в ведомстве.

Напомним, что силы ПВО за прошедшую ночь сбили и уничтожили 45 украинских беспилотников над регионами России.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов: Связи с Узбекистаном основаны на том, что у нас очень много общего

Минниханов: Связи с Узбекистаном основаны на том, что у нас очень много общего

1 декабря 2025
В Казани наградили лауреата математической премии им. Лобачевского

В Казани наградили лауреата математической премии им. Лобачевского

1 декабря 2025