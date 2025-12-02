Российские военные освободили два населенных пункта в Запорожской области

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Восток" активными действиями освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области», — ответили в ведомстве.

Напомним, что силы ПВО за прошедшую ночь сбили и уничтожили 45 украинских беспилотников над регионами России.