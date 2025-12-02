Ночью силы ПВО сбили 45 украинских беспилотников над Россией

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили и уничтожили 45 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, 14 БПЛА сбили над территорией Брянской области, восемь дронов перехватили над территорией Краснодарского края, шесть БПЛА – над территорией Республики Крым, пять БПЛА – над территорией Волгоградской области, четыре БПЛА – над территорией Чеченской Республики, два дрона сбили над территорией Ростовской области, один БПЛА сбили над территорией Орловской области, один дрон – над территорией Липецкой области, один БПЛА – над территорией Тверской области, три дрона сбили над акваторией Черного моря.