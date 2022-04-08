Венесуэла и Куба могут начать прием банковских карт российской платежной системы «Мир». И если в первой из стран вопрос находится на стадии проработки, то во второй намерены завершить процесс уже этим летом. Об этом со ссылкой на посольство Кубы в России сообщают «Известия».

«На самом деле, этот вопрос обсуждался еще до пандемии, но переговоры были приостановлены из-за коронавируса. Мы надеемся, что к лету все будет готово, и российские туристы смогут использовать карты „Мир“ на Кубе», — отметил в беседе с изданием советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер.

В посольстве Венесуэлы же отметили, что пока не могут сказать о датах начала приема российских карт в стране, однако возможность такого шага уже изучается.

Сейчас российские туристы могут оплачивать покупки картами «Мир» в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Ранее Visa и MasterCard ограничили для россиян операции за рубежом и оплату товаров в иностранных интернет-магазинах в связи с обстановкой на Украине.

Напомним, 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске специальной военной операции на Украине. Ее основными целями являются защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация страны.