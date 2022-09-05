Российские туристы ринулись на Колыму – регион не справляется с наплывом гостей

В Магаданской области наблюдается наплыв туристов, переполнены, а гиды работают «на разрыв», заявил губернатор региона Сергей Носов. По его словам, россияне едут на Колыму, чтобы «посмотреть ставшие знаменитыми, но незаконченные объекты». Гостиницы заполняются на 91% и больше, свободных номеров не хватает.

За последний месяц в регион приезжали три федеральных канала, которые обещают в своих сюжетах «донести до россиян, насколько интересна и красива Колыма, Магаданская область», рассказал Носов РБК. При этом ожидается, что туристов станет еще больше, если удастся решить проблему с отелями. Губернатор поделился планами строительства четырехзвездочной гостиницы в бухте Нагаева.

Напомним, при путешествиях по стране россияне могут воспользоваться программой туристического кешбэка – по ней с 25 августа туристы вернули более миллиарда рублей.