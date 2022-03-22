Казанский авиазавод в этом году выпустит один новый и один модернизированный Ту-160

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова планирует выпустить два Ту-160: один новый и один модернизированный. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов в ходе своего визита на предприятие.

Вице-премьер пояснил, что цель визита на предприятие — оценить его готовность к выпуску для гражданской авиации как минимум десяти самолетов Ту-214.

«Заодно мы проинспектировали и сверили часы по производству боевой авиации. Казань, как известно, является основным заводом — производителем стратегической авиации для наших Военно-воздушных сил. Здесь все идет по плану, производство готово, по этому году мы ожидаем один модернизированный и один новый самолет Ту-160», — отметил Юрий Борисов.

Ранее сообщалось, что первый стратегический ракетоносец Ту-160М, спроектированный в цифровой среде и собранный без использования заводского задела 90-х годов, в январе впервые поднялся в небо с аэродрома КАЗ имени Горбунова. Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению Президента России Владимира Путина.

В Казани полностью восстановлено производство стратегических бомбардировщиков Ту-160 в модификации М. На ракетоносцы этого типа устанавливают модернизированные двигатели, а также системы навигации и управления вооружением. Ту-160М полностью сохранил прежний внешний облик, но имеет совершенно новую технологическую базу. В подготовке цифровой документации участвовал целый ряд авиастроительных конструкторских бюро России. В новой машине на 80% обновлены и модернизированы все системы и оборудование.