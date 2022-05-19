Российские судьи пропустят ЧМ-2022, впервые в истории матчи обслужат женщины-арбитры
Стали известны арбитры, которые обслужат матчи чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре. Об этом сообщается на официальном сайте международной федерации футбола (ФИФА).
Среди арбитров, которые будут работать на матчах международного первенства, нет ни одного представителя из России.
Также стоит отметить, что впервые в истории чемпионатов мира по футболу матчи турнира обслужат женщины. В список попали представительницы Франции, Японии, Руанды, Бразилии, Мексики и США.
Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Ранее в федерации хоккея России не исключили проведения товарищеских матчей между сборными России и Китая.