Российские специалисты отработали технологии по лечению омикрон-штамма

Технологии по диагностике и лечению омикрон-штамма коронавируса отработаны. Об этом на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с Covid-19 сказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Технологии по диагностике, лечению и ведению пациентов полностью отработаны на сегодняшний день», — приводит слова министра РИА Новости.

Мурашко рассказал, что специалисты Минздрава и Роспотребнадзора вернулись из ЮАР, полностью отработав вопросы оказания медпомощи пациентам, зараженным «омикроном». Они провели лабораторные исследования и изучили течение болезни.

Российско-южноафриканская научная миссия прошла с 13 по 22 декабря. Поручение отправить спецрейс дал Президент РФ Владимир Путин после просьбы коллеги Сирила Рамапоса.