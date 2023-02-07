Российские спасатели начнут работу в одном из наиболее пострадавших районов Турции

Российские спасатели, которые прибыли в Турцию для ликвидации последствий землетрясений, начнут работать в одном из наиболее пострадавших районов страны — Кахраманмараш. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

«Российские спасатели направляются в один из самых пострадавших районов — Кахраманмараш», — отметил собеседник агентства.

Напомним, что накануне утром и днем в Турции произошло два сильных землетрясения. К настоящему моменту число жертв ЧС приблизилось к 3 тыс. человек, почти 16 тыс. получили ранения. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и предложил помощь в ликвидации последствий землетрясений. Также слова соболезнования ему передал Раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов.