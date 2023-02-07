Число погибших при землетрясении в Турции приблизилось к 3 тыс., раненых — к 16 тыс.

По последним данным, число жертв землетрясения в Турции выросло до 2921 человека, а раненых — до 15 834. Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на информацию Anadolu .

«Число погибших в результате землетрясений на юге Турции возросло до 2921 человека, 15 834 получили ранения», — рассказали агентству в управлении по чрезвычайным ситуациям Турции.

Землетрясение магнитудой 7,4 случилось накануне утром. Толчки произошли и в Сирии, где погибли 711 и ранен 1431 человек. Позднее в Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6, от которого больше всего пострадал Газиантеп.

Напомним, что Президент России Владимир Путин предложил обеим странам помощь в ликвидации последствий ЧС, и оба лидера — Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад — приняли помощь МЧС РФ. Кроме того, слова соболезнования президентам пострадавших стран передал Раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов.