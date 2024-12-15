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СВО 15 декабря 2024 09:08

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников

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Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Тринадцать БПЛА уничтожены над Черным морем, и по одному беспилотнику над территориями Курской и Белгородской областей», — сообщили в ведомстве.

«Татар-информ» рассказывал, что в накануне в районе села Успеновка к югу от Курахова в ДНР Вооруженные силы Российской Федерации заблокировали украинскую группировку.

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