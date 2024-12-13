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СВО 13 декабря 2024 09:49

Российская армия заблокировала группировку ВСУ под Кураховым

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В районе села Успеновка к югу от Курахова в ДНР Вооруженные силы Российской Федерации заблокировали украинскую группировку.

«На рубеже от сел Веселый Гай и до Успеновки южнее Курахова наши силы заблокировали противника. Выйти из огневого мешка невредимыми группировке, очевидно, не удастся», – сообщили ТАСС в силовых структурах.

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