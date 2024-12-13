Российская армия заблокировала группировку ВСУ под Кураховым

В районе села Успеновка к югу от Курахова в ДНР Вооруженные силы Российской Федерации заблокировали украинскую группировку.

«На рубеже от сел Веселый Гай и до Успеновки южнее Курахова наши силы заблокировали противника. Выйти из огневого мешка невредимыми группировке, очевидно, не удастся», – сообщили ТАСС в силовых структурах.