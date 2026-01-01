Российские силы ПВО сбили 168 беспилотников в новогоднюю ночь

Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 168 беспилотников над несколькими российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Наибольшее число дронов – 61 – было сбито в Брянской области. В Краснодарском крае уничтожили 25 БПЛА, над Азовским морем – 24, в Тульской области – 23, над Крымом – 16.

Кроме того, 12 беспилотников сбили над Московским регионом, девять из них направлялись в сторону столицы. Еще семь дронов были сбиты над Калужской областью.

В республике 31 декабря вводили режим беспилотной опасности. Он действовал чуть более семи часов и был отменен в 3.44 1 января. Указанный режим ввели повторно сегодня в 08.06 по Москве.