В Татарстане вновь ввели режим беспилотной опасности, аэропорт Казани закрыт

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане утром первого дня нового, 2026 года опять объявили режим «Беспилотная опасность». Соответствующая информация появилась в мобильном приложении МЧС России в 8.06 по московскому времени.

Позднее, в 8.31, стало известно, что в аэропорту Казани введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Последний раз режим беспилотной опасности вводился в республике накануне, 31 декабря. Он действовал чуть более семи часов и был отменен в 3.44 1 января.