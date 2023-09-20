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Российские силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь
Сегодня службы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Сейчас в городе все спокойно», – отметил он.
В настоящее время уточняется информация о возможных повреждениях от упавших частей сбитых ракет и пострадавших. На месте работают сотрудники оперативных служб.
Накануне «Татар-информ» сообщал, что два вражеских беспилотника были сбиты в небе над Белгородской и Орловской областями.
Беспилотные аппараты самолетного типа сбила система ПВО России.
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