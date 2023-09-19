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Еще два вражеских беспилотника были сбиты в небе над Белгородской и Орловской областями
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Сегодня вечером в районе 21.00 по московскому времени была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку при помощи двух дронов, сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотные аппараты самолетного типа сбила система ПВО России.
Объекты удалось уничтожить в небе над Белгородской и Орловской областями.
Ранее мы сообщали, что сегодня днем ПВО сбили беспилотник над Белгородом, спустя несколько часов ВСУ безуспешно повторили атаку – дрон также был сбит.
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