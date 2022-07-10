Российские саперы разминировали более 3,8 тыс. гектаров в ДНР и ЛНР

Российские военные и спасатели проверили на предмет взрывных устройств более 3,8 тыс. гектаров в республиках Донбасса. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По данным функционера, в ходе операции обнаружили и обезвредили более 53 тысяч взрывоопасных предметов, что в среднем составляет около 1,4 мины на десять соток.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, российское правительство, российское руководство все будет делать, чтобы помочь людям, которые там [в ДНР и ЛНР] живут и которые там работают, о чем сообщал «Татар-информ».