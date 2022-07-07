Путин: Россия будет делать все для помощи жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин выразил благодарность победителям конкурса «Лидеры России» за помощь жителям республик Донбасса. Он подчеркнул, что сейчас важно «проявлять собранность и солидарность».

«Знаю, что некоторые из вас, может быть, даже многие занимаются и волонтерской деятельностью: в период пандемии помогали врачам справляться с этой заразой, а сейчас некоторые участвуют в помощи жителям Донбасса. Хочу вас за это поблагодарить – это важно, особенно сейчас, проявлять такую собранность и солидарность», – цитирует главу государства сайт Кремля.

Путин выразил надежду, что победители «Лидеров России» смогут применить свои наилучшие качества для решения главной задачи – повышения суверенитета страны, особенно «в области новейших технологий, в области госуправления».

«Россия, российские правительство, российское руководство все будет делать, чтобы помочь людям, которые там живут и которые там работают», – заверил Путин.

Напомним, «Лидеры России» – всероссийский конкурс управленцев, проводящийся АНО «Россия – страна возможностей». Основной задачей конкурса является «поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны».